Juve, test col Rijeka superato grazie ad un gol di Kean. Allegri: «A volte troppo superficiali. Vlahovic? Un punto interrogativo»

La Juve scalda i motori in vista del debutto in campionato contro la Cremonese, e batte il Rijeka in amichevole allo Stadium con una zampata di Kean a un quarto d’ora dalla fine. Si rivedono i reduci dal Mondiale Szczesny, McKennie, Kostic e Milik, ancora ai box gli infortunati Chiesa, Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e Pogba. Dopo il successo in trasferta contro l’Arsenal i bianconeri conquistano un altro successo, prima dell’ultimo impegno amichevole con lo Standard Liegi in programma il 30 dicembre, ma faticano più del previsto al netto della buona prova di tanti baby che si sono messi in mostra agli ordini di Max Allegri. In campo la Juve è passata dal 3-5-2 al 4-3-3, gara piuttosto bloccata con poche emozioni fino allo squillo di Kean che nella ripresa trasforma in oro un assist di Akè per l’1-0 della vittoria.

«Oggi il dg Scanavino si è presentato alla squadra e allo staff - le parole dell’allenatore nel post gara -. Ha detto poche parole ma significative, cioè che la Juventus è sempre la Juventus, e i programmi non cambiano oggi e non cambieranno mai. C'è sempre l'ambizione di vincere». Allegri fissa le date dei rientri dei big: «Di Maria l'ho sentito carico. Oggi ho visto un po' di superficialità in alcune situazioni, per la Cremonese recupera Chiesa, credo, a meno che non mangi troppo panettone. Poi De Sciglio, ci saranno i rientri di Alex Sandro e Danilo, Bremer è già tornato. Vlahovic? Vediamo, punto interrogativo. Sta facendo la rieducazione per tornare nelle migliori condizioni. Cuadrado tornerà a correre il 27, Pogba ha fatto due giorni di corsa, per ora le cose vanno bene. Siamo tutti fiduciosi, spero di riaverlo in condizioni accettabili nel più breve tempo possibile».