Malaga, un giocatore cede la maglia ad un tifoso ma gli chiede 50 euro: polemica sui social

Dani Lopez, giocatore del Malaga si è reso protagonista di un episodio singolare. Il calciatore al termine della partita contro Ia squadra B dell'Atletico Madrid, (terminata 0-1 per gli andalusi) è andato a firmare gli autografi e un tifoso gli ha chiesto la maglia. La risposta del calciatore è stata singolare, visto che gli ha chiesto 50 euro, scatenando cosi le polemiche sui social.

Dani Lopez: «Non siamo milionari»

Il gesto ha scatenato polemiche sui social, con i tifosi che hanno messo in primo piano l'eticità del gesto del calciatore. Lo stesso Dani Lopez ha parlato di questo episodio in un'intervista a El Chiringuito: «Il club ci chiede 50 euro dopo un certo numero di maglie regalate. Non sono milionario, ma mi piacerebbe. Mi è sembrato naturale accettare i soldi che mi hanno offerto».