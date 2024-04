In Spagna la disperazione dei residenti alimenta sempre più i movimenti contro il turismo, dalle isole Balneari alle Canarie, da Barcellona a Malaga. «Le Canarie sono esauste» è lo slogan dell'appello lanciato per incitare i residenti a manifestare in difesa dell'arcipelago al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, apprezzato per i suoi paesaggi vulcanici e il sole perenne.

