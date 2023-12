Come Picasso ha ispirato gli artisti di tutto il mondo: la mostra a Malaga

C'è un altro motivo per raggiungere Malaga, oltre al sole, al mare e alle meraviglie dell'Andalusia. Al Museo dedicato a Picasso, malagueño innamorato della sua città, la mostra "L'Eco di Picasso" è stata organizzata nel contesto delle celebrazioni internazionali per il cinquantesimo anniversario della morte del pittore (1881–1973) ed è stata curata da Éric Troncy. Un passaggio fondamentale per capire l'importanza dell'opera di Picasso nell'influenzare gli artisti contemporanei.

La mostra esplora il messaggio di diverse generazioni di artisti che, guidati dalla logica delle avanguardie, hanno sviluppato stili ispirati da Picasso grazie alle possibilità offerte dalle strategie rappresentative del Cubismo.

Diverse opere esposte portano l'impronta delle tecniche innovative di Picasso, liberate da vincoli stilistici, che spaziano dall'uso del ferro saldato al bronzo dipinto, dal collage all'utilizzo di materiali quotidiani come supporto o elemento costitutivo di un'opera.