Cambiamento climatico, in Spagna 25 gradi a Malaga. A Pechino i panda giocano sotto la neve

Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico ci raccontano di un meteo pazzo, soprattutto in Europa. Malaga ha visto centinaia di turisti in spiaggia godersi il caldo sole che ha portato le temperature a 25 gradi, stabilendo un nuovo record. Anche in Italia la colonnina del mercurio sale quasi fino alla stella natalizia degli alberi già addobbati dai siciliani: a Siracusa sono stati registrati 22 gradi.