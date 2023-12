Spagna, caldo anomalo a Malaga: temperature oltre i 25 gradi

Giovedì 14 Dicembre 2023, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:42

I residenti e i turisti si stanno riversando sulle spiagge e nei parchi di Malaga, in Spagna, mentre la città andalusa del sud vive temperature insolitamente elevate per il mese di dicembre. Sono stati segnalati oltre 25 gradi nella città costiera, un "tepore" natalizio che ha sorpreso anche gli abitanti della zona.

Vacanze all'estero, dove vanno gli italiani

Gli italiani manifestano una forte voglia di viaggiare durante le festività secondo le analisi di eDreams. Per Natale 2023 , Parigi è la meta più popolare, ma Siviglia è in notevole crescita. Le top 3 per i viaggi natalizi includono anche Tirana e Catania, mentre le destinazioni in crescita rispetto al 2022 sono Siviglia, Bangkok e Praga. La maggioranza dei viaggiatori (58%), prenotate uno o due mesi prima (41%) o fino a tre mesi prima (31%). Per Capodanno 2024 , le celebrazioni saranno prevalentemente in Spagna, con Barcellona in cima alle prenotazioni., con un aumento del 240% rispetto al 2022. Il 55% dei viaggiatori italiani per il Capodanno sceglierà periodi di 3 o 4 giorni, con il 36% delle prenotazioni effettuate due o tre mesi prima e il 33% con più di 3 mesi di anticipo.