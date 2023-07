Romelu Lukaku e l'Inter, è rottura: il club non intende più acquistarlo. Ora la Juventus ha campo libero (ad una condizione)

È stato uno tsunami. Ineluttabile la rottura tra l’Inter e Lukaku: il club di viale della Liberazione ha deciso di stoppare in maniera definitiva ogni tipo di trattativa con il Chelsea per il ritorno del belga. I toni sono diventati tesi quando Romelu ha telefonato al ds Piero Ausilio per cercare di ricucire i rapporti, dopo la notizia di un suo possibile accordo con la Juventus, ma il dirigente nerazzurro gli ha spiegato che ormai era tutto tardi. E adesso? Lukaku può trasferirsi a Torino (ma solo in caso di partenza di Vlahovic), o in Arabia, dove ha ricevuto qualche proposta.

Inter, Lukaku non risponde più al telefono: sullo sfondo c'è la Juventus. Tifosi nerazzurri su tutte le furie

Lo scenario

Una scelta dettata dall’amarezza dell’ultima settimana, fatta di chiamate senza risposta e silenzi più che eloquenti. Così adesso l’Inter è furiosa per il «doppio gioco» di Romelu, l’attaccante che da mesi giura amore eterno, ma che alla fine ha tradito una seconda volta, come nel 2019 quando dopo il 19° scudetto ha deciso di andare a guadagnare il doppio al Chelsea. E pensare che in passato il belga per cinque volte disse che non avrebbe mai vestito la maglia della Juventus, ma nel calcio si sa, le promesse le mantengono in pochi.

E i tifosi nerazzurri ora sono furibondi.