Calciomercato, Mbappé può far scattare l'effetto domino: coinvolti anche Lukaku e Osimhen

Come quel fuoco lì, quasi acceso, che ha bisogno solamente di un soffio per sprigionare la sua potenza. Sì, proprio così, il calciomercato aspetta solamente che qualcuno ci soffi sopra per scatenare il valzer delle punte, quello che, parliamoci chiaro, è l'unico che riesce veramente ad accendere il cuore dei tifosi. E cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane? Beh, il discorso potrebbe essere molto ma molto ampio ma noi ci limitiamo ad una sola considerazione iniziale per poi abbracciare - stando attenti a non scottarci - tutte le altre.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, incontro per Amdouni. Roma, Kristensen in città. Juventus, contatti con David per sostituire Vlahovic

Effetto Mbappé

Si potrebbe chiamare effetto Mbappé più che effetto domino. Perché tutto potrebbe partire dall'addio del francese che è in rotta di collisione con il Psg. E stavolta i tentativi di Macron potrebbero anche non bastare. L'addio si sta consumado lentamente e la sensazione è che il Real Madrid sia pronto all'affondo che sotto la Tour Eiffel potrebbe essere preso in considerazione seriamente: di possibilità di rinnovo al momento non ce stanno e perché tenere un giocatore senza voglia e soprattutto con il rischio enorme di perderlo a zero? Un ragionamento che da quelle parti stanno facendo, e che potrebbe di conseguenza aprire il vorticoso circolo di attaccanti che coinvolge anche Vlahovic, Osimhen e Lukaku per dire. Senza nemmeno dimenticarci di Kane.

Parte il valzer

Qualora l'operazione che senza problemi di essere smentiti sarebbe quella dell'anno, si potrebbe aprire il valzer delle punte. In questo ballo non si danza in punta di piedi, ma con i piedi ben saldi a terra perché potrebbero girare milioni e milioni di euro. Il primo nome sulla lista del Psg a quanto pare è quello di Dusan Vlahovic della Juventus, che i bianconeri potrebbero pure cedere davanti a 80milioni di euro. Soldi che servirebbero per un altro attaccante, con Lukaku che rimane una pista difficilissima e molto lontana, visto che il belga è destinato all'Inter e vuole solo i nerazzurri. In seconda battuta ci potrebbe finire Osimhen, che però il Napoli valuta cifre astronomiche che anche agli sceicchi mettono paura. Ma 150milioni potrebbero far vacillare il presidente azzurro. Insomma, sono tanti soldi. E poi? E poi c'è Kane del Tottenham, un altro che sembra avere la valigia in mano: gli Spurs vorrebbero rinnovare l'accordo ma senza nessuna coppa da giocare il prossimo anno è difficile trattenerlo.

A 90milioni si potrebbe chiudere. Noccioline vedendo i soldi che servono per il francese e per il nigeriano del Napoli.