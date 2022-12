Lazio, si ferma anche Zaccagni dopo Hysaj. Stasera la cena di Natale

Terminato un altro allenamento da parte della Lazio a Formello. Tutti eccezionalmente al Fersini oggi pomeriggio per proseguire con le prove tattiche in vista dell’Almeria, la terza amichevole di questa pausa dovuta al Mondiale. Dopo le vittorie contro Galatasaray e Hatayspor, giovedì in Spagna il club capitolino dovrà confermarsi sui ritmi visti finora, soprattutto dal punto di vista offensivo. Andrà invece limato qualcosa in fase difensiva dopo i tre gol subiti troppo facilmente nel mini ritiro turco come sottolineato da Sarri stesso.

Lazio, oltre a Hysaj non si allena Zaccagni

Il tecnico nei giorni scorsi ha già parlato chiaramente alla squadra di quello che si aspetta, e oggi pomeriggio a Formello lo ha ribadito. Seduta con il pallone e la tattica protagonisti come al solito. Si è iniziato con un torello seguito dall’attivazione atletica e la rapidità. Dopodiché si è passati alle prove tattiche con due 4-3-3 contrapposti e la partitella finale a campo ridotto. Questo il programma odierno dei biancocelesti. Confermata l’assenza di Hysaj. L’albanese sta smaltendo la contrattura al polpaccio destro che lo ha costretto a rimanere ai box dalla fine del mini ritiro turco. Al suo posto il futuro partente Kamenovic, ancora in gruppo, mentre davanti sull’out mancino del tridente si è visto Bertini per sostituire Zaccagni alle prese con la febbre e a rischio quindi per l’Almeria. A proposito di conferme, così come ieri, anche oggi Cancellieri è stato schierato al centro dell’attacco mentre Felipe Anderson ha agito sulla destra. Stasera la squadra si ritroverà a cena preso l’hotel Cavalieri Waldorf Astoria. Domattina ci sarà l’ultimo allenamento a Formello prima di partire per la Spagna nel pomeriggio.