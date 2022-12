Lazio, ripresa tattica a Formello, assente solo Hysaj. Giovedì c'è l’Almeria: da oggi in vendita i biglietti

Dopo l’ultimo saluto a Mihajlovic, la Lazio è tornata a correre a Formello. Come non si vedeva dal 2011 per la morte di Bob Lovati, tutta la prima squadra, compresi i due staff e la dirigenza, si è presentata alle esequie dell’ex allenatore e calciatore. Solo Adamonis e Vecino erano assenti, mentre nel pomeriggio si sono visti entrambi a Formello. Col dolore per l’addio a Sinisa ancora forte, Sarri è tornato a lavorare intensamente sulla tattica in vista della gara contro l’Almeria (che sarà trasmessa da Sky) alle porte.

Almeria-Lazio, disponibili i biglietti per il settore ospiti

Tempo di tornare dalla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri e pranzare nel centro sportivo. Dopodiché spazio al campo dove per Sarri non c’è tempo da perdere. Le due amichevoli contro Galatasaray e Hatayspor hanno dato buone risposte nell’atteggiamento della squadra, soprattutto offensivo, e nei ritmi. Giusto in difesa andrà limato qualcosa e l’occasione più vicina sarà proprio il test di giovedì alle 18:30 contro l’Ameria al Power Horse Stadium, dove per i tifosi della Lazio è stato messo a disposizione il settore ospiti al costo di 35 euro.

Solo Hysaj assente in gruppo

Anche contro gli spagnoli Sarri farà ruotare tutta la squadra per dare minutaggio. Oggi dopo la fase atletica e quella tecnica il Comandante ha spinto ancora una volta sulla tattica, stavolta cambiando la posizione di Felipe Anderson. Rispetto agli ultimi allenamenti infatti il brasiliano è tornato ad agire sulla destra del tridente con Cancellieri invece al centro. Nessun’altra novità negli schieramenti del tecnico biancoceleste che ha dovuto rinunciare di nuovo a Hysaj. Il terzino albanese ha svolto un lavoro differenziato in palestra per via di una contrattura al polpaccio destro che sta smaltendo. Il suo posto è stato preso da Kamenovic, vicino alla cessione in prestito allo Sparta Praga.