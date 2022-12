Martedì 20 Dicembre 2022, 07:42

Natale sobrio, all'insegna del risparmio. Ci siamo, dopo il mini-ritiro turco e il primo allenamento di ieri pomeriggio di nuovo a Formello, la Lazio si ritroverà stasera a cena per i consueti auguri prima delle feste e del nuovo anno. Soltanto la squadra, lo staff, ovviamente Sarri, i dirigenti e Lotito. Nessuno sfarzo, nessuno sponsor, anche se la location sarà il lussuoso hotel Cavalieri di Monte Mario. È un segnale preciso, il frangente è delicato, nessuno naviga più nell'oro. Il calcio ha un debito da 500 milioni con il Fisco, i 40 milioni biancocelesti pesano come un macigno, e Lotito spera ancora che passi l'emendamento per la rateizzazione nella prossima legge di Bilancio. Il patron staserà rivedrà Sarri, ma prima della partenza per Antalya era stato chiaro e schietto: difficilmente arriveranno rinforzi a gennaio, inutile battere i pugni sul tavolo. Gli sforzi per la Champions sono stati compiuti in estate, adesso - salvo occasioni dell'ultimo minuto - bisogna attendere la prossima sessione di mercato.

OBIETTIVI

Insomma al momento non c'è nessun regalo sotto l'albero. Anche se Lotito in precedenza aveva sottolineato: «Terzino sinistro? Per prenderlo, deve uscire qualcuno». Ebbene ora Kamenovic, praticamente da un anno e mezzo un corpo estraneo, è al passo d'addio: è fatta per il prestito allo Sparta Praga, fissato a 2 milioni il diritto di riscatto. La Lazio risparmierà 600mila euro d'ingaggio, ma non basterà certo ad abbassare l'indice di liquidità di chissà quanto. È difficile dunque pensare a un'accelerazione per Luca Pellegrini (nonostante i contatti continui con Enzo Raiola) già a gennaio. Affare eventualmente rimandato a giugno, ma a quel punto Sarri insisterà con Lotito di volere altro per fare il salto in quel ruolo. Parisi resta il primo vero obiettivo, i buoni rapporti con l'Empoli favorirebbero una dilatazione del pagamento. Su questo insiste, Maurizio.

ANCORA OUT

Intanto bisogna recuperare in rosa un altro terzino: Hysaj continua a combattere da giorni con una contrattura al polpaccio destro. Ci sono solo Lazzari e Marusic disponibili, al momento. Tare deve ancora piazzare Fares e ieri pomeriggio aveva visite a Formello. La Lazio si ritroverà domani, dopo la cena di stasera, alle 10.30 per l'analisi-video al mattino, la rifinitura e la partenza dopo pranzo da Fiumicino per la Spagna: dopodomani alle 18.30 (diretta Lazio style) il terzo test contro l'Almeria al Power Horse Stadium, In serata il ritorno in charter nella capitale e venerdì mattina alle 11.30 l'ultima seduta di recupero prima di tre giorni di vacanza, che Sarri trascorrerà in famiglia a Castelfranco.