Lazio: Kamenovic verso lo Sparta Praga è il primo passo, ma per sbloccare il mercato serve altro

Improvvisamente si smuove il mercato della Lazio. Mentre la prima squadra prosegue il suo programma di lavoro a Formello, il ds Tare – anche ieri con visite nel centro sportivo – ha concluso la cessione di Kamenovic. Il serbo è infatti a un passo dallo Sparta Praga. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, quest’ultimo fissato a circa 2,5 milioni. Un primo tassello importante, ma per sbloccare le trattative in entrata servirà altro.

Lazio, Kamenovic verso lo Sparta Praga

Acquistato di fatto nell’estate del 2021 per quasi 3 milioni di euro, Kamenovic si è ritrovato dall’essere un rinforzo per il 3-5-2 di Inzaghi a un esubero per il 4-3-3 di Sarri. L’ex Cucaricki non ha mai convinto il Comandante che lo ha sempre alternato tra il centro della difesa e la fascia sinistra senza mai trovargli del tutto una collocazione. Per convincersi a farlo ufficializzare dal club gli ci sono voluti ulteriori sei mesi e per metterlo in campo ha atteso gli ultimi 45 minuti di Lazio-Verona, 38esima giornata della scorsa Serie A. Ora toccherà a Brian Priske, tecnico dello Sparta Praga, dare spazio a Dimitrije, e l’utilizzo della difesa a tre nelle ultime uscite da parte del club ceco potrebbe essere d’aiuto.

Per sbloccare il mercato in entrata servirà altro

Ci spera senza dubbio il giovane difensore serbo che ha perso praticamente un anno e mezzo di gare ufficiali alla Lazio rischiando di far incrinare i rapporti con l’agente Kezman, che tra gli altri cura anche gli interessi di Milinkovic. Con la partenza di Kamenovic i biancocelesti potranno riversarsi subito sul mercato? In realtà servirà almeno un’altra cessione, Fares su tutti, anche perché con la cessione temporanea di Kamenovic la Lazio risparmierà intorno ai 300mila euro netti di ingaggio, ancora poco per avvicinarsi a profili come Parisi, Valeri o Pellegrini, anche con la stessa formula. Il primo mattoncino però è stato messo. Ora ne serve un altro e magari nella cena di Natale di stasera Sarri potrà aumentare il pressing per farsi regalare da Lotito il tanto richiesto terzino sinistro.