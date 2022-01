Lazio, Luiz Felipe in gruppo, Basic ancora assente. Si rivedono Romero e... Jony

Continua la saga dei rientri in casa Lazio. Dopo lo spauracchio di ieri è tornato subito in gruppo Luiz Felipe. Neanche il tempo di esultare per il ritorno di Acerbi che Sarri ha rischiato di perdere l’altro centrale titolare. Alla fine dovrebbero giocare entrambi nella prima gara ufficiale del 2022. Il Leone si è rivisto ieri dopo lo stiramento al flessore della coscia sinistra. Oggi ha confermato il recupero partecipando all’intera seduta con i compagni. Rientro importante per il Comandante in ottica Empoli e soprattutto Inter. Restano invece un rebus le condizioni di Basic. Dopo aver lasciato il campo domenica pomeriggio il centrocampista croato non si è più visto con il resto dei compagni.

Non avendo partecipato neanche alla seduta odierna a questo punto diventa difficile anche vederlo tra i convocati per domani pomeriggio. In base alle notizie degli ultimi giorni tra i calciatori partiti per l’estero durante le vacanze ne mancava solo uno all’appello. Si tratta di Luka Romero. Sul talento argentino non c’era stata alcuna rassicurazione ufficiale da parte del club capitolino, ma nel pomeriggio di oggi è tornato ad allenarsi a Formello certificando il suo recupero. Da segnalare infine la novità Jony nella lista dei 25 calciatori della Serie A. Lo spagnolo è stato inserito per sopperire all’assenza momentanea di Basic oltre a quelle di Akpa Akpro (Coppa d'Africa) ed Escalante, quest’ultimo ceduto in prestito all’Alaves.

Lazio-Empoli, le probabili scelte di Sarri

Tornando a quello che ha evidenziato il campo, Sarri sceglierà come al solito il suo 4-3-3 in vista dell’Empoli. Tra i pali si procede verso la conferma di Strakosha. Davanti al portiere albanese nonostante i vari acciacchi dell’ultimo periodo dovrebbe vedersi quella che ad oggi nella mente del Comandante è la difesa titolare: Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic. A centrocampo, confermata l’assenza di Basic, Luis Alberto è pronto a riprendersi il posto dal 1’ dopo cinque partite nelle quali tra esclusioni e infortuni è rimasto fuori. Il Mago completerà la linea mediana con Milinkovic e Cataldi. Infine lì in attacco Felipe Anderson e Zaccagni si giocheranno l’ultimo posto disponibile del tridente con Pedro e Immobile. Nonostante oggi abbia concluso il terzo allenamento post Covid non è da escludere che possa spuntarla l’ex Hellas sul brasiliano.