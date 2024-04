Atalanta-Empoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Atalanta ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia, grazie al 4-1 nei confronti della Fiorentina. Adesso, però, la squadra di Gasperini deve rituffarsi nel campionato dove nel weekend affronterà l'Empoli al Gewiss Stadium. Un'occasione, visto lo scontro tra Napoli e Roma, per recuperare terreno sui giallorossi nella corsa alla Champions. Possibile turno di riposo per Scamacca, reduce da 6 gol nelle ultime 7 partite. Al suo posto pronto El Bilal Touré al fianco di Lookman. L'Empoli di Nicola cerca punti salvezza preziosi a Bergamo.