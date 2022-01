Lazio-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Lo stadio Olimpico inaugura il proprio 2022 con la Lazio che, giovedì 6 gennaio, ospita l'Empoli nel match delle 14:30 e valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A.

La squadra di Maurizio Sarri ha tutta l'intenzione di aprire il nuovo anno così come ha chiuso l'ultimo, ovvero vincendo: reduci da due successi consecutivi, i biancocelesti cercano i 3 punti per tentare l'assalto alla zona Europa League, con il primo posto utile distante 1 solo punto e occupato dai cugini della Roma. Attenzione però alla sorpresa Empoli: i toscani, autentica rivelazione del torneo anche se reduci dalla sconfitta interna con il Milan, inseguono proprio la Lazio in classifica e una vittoria della squadra di Andreazzoli li porterebbe addirittura a una lunghezza da Immobile e compagni. Sarri recupera in extremis Francesco Acerbi, insieme a Zaccagni appena uscito dalla quarantena. In lotta per una maglia da titolare c'è invece Luis Alberto. In casa Empoli solo Haas risulta nella lista degli indisponibili, con il reparto d'attacco che dovrebbe essere affidato alla coppia Cutrone-Pinamonti. All'andata finì con la vittoria della Lazio per 3-1, con Milinkovic, Lazzari e Immobile a ribaltare il vantaggio iniziale di Bandinelli. Ecco le probabili formazioni del match

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysai, Patric, Luis Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Stojanovic, Luperto, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson, Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli

Dove vederla in tv e in diretta streaming

Lazio-Empoli delle 14:30 di giovedì 6 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per guardare l'incontro sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il box TIMVISION. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.