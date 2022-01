Lazio, dopo Zaccagni e Luis Alberto recuperato anche Acerbi. Luiz Felipe e Basic assenti

Prosegue la lista dei recuperi illustri in casa Lazio. Dopo Luis Alberto e Zaccagni oggi si è rivisto in gruppo anche Acerbi. Come anticipato ieri c’era ottimismo visti i responsi sulla fase di recupero del Leone dal lieve stiramento al flessore della coscia sinistra. Un ottimismo confermato dalla seduta pomeridiana odierna. Il calciatore è sceso subito in campo con il resto dei compagni evitando solamente il torello. In seguito ad alcuni esercizi supervisionati dal preparatore atletico Davide Losi il difensore si è aggregato al resto del gruppo effettuando la rapidità e le prove tattiche.

Lazio: Sarri riabbraccia Acerbi. Assenti due titolari

Queste ultime hanno però evidenziato due assenze importanti. Tra i due 4-3-3 schierati da Sarri non c’erano né Luiz Felipe, né Basic. Il brasiliano, non al meglio, dovrebbe rientrare nella seduta di domani. Anche il centrocampista croato, out da domenica pomeriggio, non è ancora al 100%. Ad oggi calano le sue quotazioni per l’Empoli in favore di Luis Alberto. Il Mago si è allenato regolarmente così come Zaccagni. Entrambi sognano una chance nonostante il rientro avvenuto solo ieri. L’ultima seduta tattica ci sarà domani pomeriggio. Sarri spera di ritrovare subito Luiz Felipe per completare la difesa tipo con Hysaj, Acerbi e Marusic. In caso contrario si scalda Patric. A centrocampo come detto Luis Alberto potrebbe tornare dal 1’ per completare il terzetto con Milinkovic e Cataldi, mentre in attacco il ballottaggio ad oggi è tra Felipe Anderson e Zaccagni. Difficile togliere Pedro e Immobile. Assenti ancora Akpa Akpro, pronto a raggiungere la Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, Escalante (in partenza dalla Capitale) e Romero. Sul classe 2004 ancora non ci sono novità ufficiali da parte della società.