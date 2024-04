Napoli-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Nella 34a giornata di Serie A i riflettori sono puntati anche su Napoli-Roma, big match del Diego Armando Maradona che potrebbe rivelarsi decisivo per i giallorossi in chiave Champions League. Dopo la vittoria nell'ultimo minuto dell'extra time nel recupero contro l'Udinese, la squadra di De Rossi ha rimediato alla sconfitta casalinga col Bologna. Il Napoli è molto distante ma vuole provare a dare una svolta alla propria stagione almeno in questo rush finale. Ancora out Lukaku, pronto Azmoun dal primo minuto con El Shaarawy e Dybala. Calzona si affida al solito trio composto da Politano, Osimhen e Kvara.