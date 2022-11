Lazio, Feyenoord nel mirino per un primato nel girone che manca da cinque stagioni

Archiviato il giorno di riposo con ulteriore coda polemica dopo quanto è accaduto con la Salernitana ora è tempo di resettare tutto per la Lazio. La squadra di Sarri nel pomeriggio odierno si ritroverà nel centro sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida di giovedì contro il Feyenoord. Sarà una gara da dentro o fuori dove il Comandante pretenderà delle risposte dopo aver smosso i suoi domenica: «Abbiamo fatto una figura di me*** e siamo stati presuntuosi. Adesso vediamo i vostri valori morali giovedì e nel derby».

Primo posto per evitare le big

Messaggio chiaro da parte del tecnico che è pronto per iniziare anche sul campo lo studio del prossimo avversario. Alla Lazio basterà un punto per essere certa di passare il girone, ma l'ambizione resterà arrivare primi. Quest'ultimo è un obiettivo ben preciso per due motivi. In primis perché permetterebbe di accedere direttamente agli ottavi di finale evitando un pericoloso spareggio con una delle terze classificate di Champions come lo scorso anno. In quel caso la Lazio pescò il Porto. Stavolta ci sono pericoli maggiori come il Barcellona, l'Atletico Madrid e un Siviglia sempre insidioso nonostante in difficoltà.

Il primato manca da cinque stagioni

Vincere col Feyenoord però significherebbe anche ritrovare un primato che alla Lazio in un girone europeo manca da ben cinque stagioni. Nel 2017/18 con Inzaghi in panchina i biancocelesti ottennero 13 punti nel girone K finendo davanti a Nizza, Zulte Waregem e Vitesse. La cavalcata di quell'anno fu stoppata dalla clamorosa rimonta del Salisburgo nei quarti di finale e resta il risultato più alto del club in Europa League assieme alla stagione 2012/13 con Petkovic alla guida. In questa stagione l'obiettivo minimo sarà superare il girone e col primo posto la Lazio si metterebbe in tasca una cifra di poco superiore ai 10 milioni senza considerare il market pool.