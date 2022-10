Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:39

In otto minuti si materializza un incubo per la Lazio contro la Salernitana. Non si tratta solo della sconfitta con tanto di crollo dell’imbattibilità di Provedel dopo sei gare senza prendere gol. Tra il 64’ e il 72’ la paura peggiore di Sarri e i tifosi biancocelesti diventa realtà. Milinkovic, in possesso di palla, finisce sul piede di Bronn e Manganiello senza pensarci due volte alza al cielo un cartellino giallo che significa solo una cosa: addio derby. Oltre al danno, pure la beffa.

Sarri ammette l’errore con Milinkovic

Una serata da dimenticare per la Lazio e a dimostrarlo è il silenzio del centrocampista serbo sui social, solitamente sempre attivo dopo la partita. Si mette le mani in volto a fine gara il numero 21, ma ormai la frittata è fatta. Anziché comportarsi come sempre e schierarlo dal 1’ senza pensare al derby, Sarri alla fine sceglie di gestirlo facendolo entrare dalla panchina. Il risultato è la squalifica per la stracittadina e il Comandante a fine gara non se lo perdona: «Tornassi indietro lo farei giocare dall'inizio. Ogni volta che ho cercato di gestire queste situazioni è venuto fuori qualche casino».

Le reazioni social dei tifosi

Rammaricato Sarri, disperati i tifosi sui social. Erica la fa semplice: «Milinkovic ammonito perché subisce fallo, sipario». Geremia invece ne fa un discorso più ampio: «L’ammonizione di Milinkovic dimostra che la Serie A è condizionata da interessi superiori allo sport». Andrea si sfoga con una domanda sarcastica: «Ma quindi da oggi è sdoganato che nel calcio si può andare faccia a faccia col direttore di gara a fine partita, ma non passare la palla se si è in svantaggio?», e Alessandro lo segue a ruota: «Altro record per Milinkovic che riesce nell'incredibile impresa di prendere un giallo col possesso del pallone». «Ammonizione da ufficio inchiesta», scrive Adriano. Samuele prova prendersela anche con Sarri: «Stavolta hai sbagliato tu mister, mi dispiace», ma per Stefano non c’erano dubbi fin da subito: «Ha preso il giallo appena è stato designato Manganiello», riferendosi a quanto accaduto lo scorso anno con Zaccagni prima del derby. L’unica cosa è certa è che la stracittadina Milinkovic la salterà davvero.