Lazio, Cremonese battuta col brivido nell'ultima di Radu: Hysaj e Milinkovic firmano il 3-2. Espulso Sarri

Pomeriggio col brivido, ma perfetto per la Lazio. La festa si apre col ricordo del 26 maggio con quasi tutti i protagonisti presenti. Giro di campo e foto con la coppa, Lulic compreso. Poi tocca a Radu, con tanto di striscioni tra Nord: «15 anni di battaglie con l'aquila sul petto. Un combattente, uno di noi. Stefan Radu Laziale a vita!». E Tevere: «15 anni insieme senza mai un passo indietro… Grazie Stefan». Poi ci pensano Hysaj (al primo gol stagionale), Milinkovic alla terza doppia cifra in biancoceleste, autore di una doppietta. Il serbo spazza via la paura dopo il pareggio ospite con Galdames e l'autorete di Lazzari e regala di nuovo il secondo posto a Sarri, che però nel finale si fa espellere.

Lazio in scioltezza nel primo tempo: decidono Hysaj e Milinkovic

Sarri fa un solo cambio rispetto a Udine: dentro Pedro, fuori Felipe. La stessa sostituzione all’intervallo di Udine, e la Lazio parte proprio come quel secondo tempo. Al 4’ infatti Luis Alberto pesca Immobile che rientra al momento giusto e manda in porta Hysaj. Il terzino davanti a Sarr non sbaglia e fa 1-0. Sarri apprezza, ma chiede di più. Per questo la pressione della sua squadra resta alta, ma ci provano solo Vecino e Pedro da fuori. La Cremonese però non vuole fare la comparsa e al 23’ sfiora il pareggio con Tsadjout. Pian piano la Lazio sembra fermarsi, ma improvvisamente ecco il lampo. Pedro al 37’ lascia partire un cross perfetto dalla destra che Milinkovic, su inserimento, converte nel raddoppio biancoceleste prima di correre ad abbracciare Radu.

La Cremonese reagisce con Galdames. Poi Lazzari fa il pasticcio

La reazione dei grigiorossi è affidata a una punizione di Galdames che però Provedel respinge senza problemi.La Lazio comincia il secondo tempo troppo ferma e al 54’ la Cremonese accorcia le distanze proprio con, che dal limite lascia partire un gran destro imprendibile per. Decisiva la deviazione di. Il gol è uno schock e al 58’ arriva anche il pareggio. Sul cross difa un colpo di testa incomprensibile che vale il 2-2 grigiorosso. Sarri cerca una nuova scossa, per questo inserisce Felipe Anderson al posto di Pedro, mentre Ballardini cambia Ciofani con Bonaiuto. Proprio il brasiliano si fa vedere con un gran diagonale sul quale Sarr si esalta. Motivo che spinge la Cremonese a puntare su altre forze fresche come Castagnetti e Quagliata. La Lazio non cambia, ma spreca due clamorose occasioni con Immobile, mentre su Milinkovic è miracoloso Ferrari. Sarri nel finale punta anche su Pellegrini per avere più spinta. La porta di Sarri sembra essere stregata, ma all'89' arriva il tanto cercato 3-2. Angolo di, respinta sbagliata die tap in diche vale doppietta e vantaggio. La panchina esplode di gioia così come lo stadio, che così al 90' può applaudire, alla sua ultima all'. Il veterano entra al posto di Zaccagni, mentre Basic sostituisce Luis Alberto. Chiusura perfetta, o quasi. Perché Sarri si fa espellere.