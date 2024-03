Il Parma tira dritto verso la Serie A. Il Venezia scavalca la Cremonese, che ora vede arrivare il Como

La sfida salvezza da brividi tra Ascoli e Lecco, che ha chiuso la trentesima giornata in Serie B, ha salutato il ritorno in panchina di Massimo Carrera, chiamato dall'Ascoli per raggiungere la salvezza in una lotta senza quartiere nella bassa classifica. Il debutto assoluto nei cadetti è andato benissimo nello scontro diretto con un netto 4-1 rifilato al Lecco, sempre più sconsolatamente ultimo, grazie a Caligara (doppietta), Bellusci e Duris che hanno rimontato il vantaggio degli ospiti con Lepore su rigore. Carrera, subentrato a Fabrizio Castori, esonerato dopo una sconfitta e due pareggi, è tornato in Italia il 9 febbraio 2021 per guidare in Serie C il Bari, con cui aveva giocato tra il 1986 e il 1991, mantenendo l'incarico fino al 19 aprile seguente per un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Dopo quasi tre anni di inattività, Carrera ha risposto alla chiamata dell'Ascoli. In queste ore, invece, il Lecco sta riflettendo sulla posizione del tecnico Alfredo Aglietti che traballa (torna Luciano Foschi?).

La giornata di Serie B

In vetta c'è stato l'allungo del Parma dopo la vittoria sul campo della Feralpisalò e della contestuale sconfitta della Cremonese contro il Sudtirol che ha portato i ducali a +9 sul terzo posto. Al secondo posto adesso c'è il Venezia (8 punti dalla capolista) che ha fatto la voce grossa a Palermo. La squadra di Paolo Vanoli è apparsa spietata con la doppietta del finlandese Pohjanpalo, capocannoniere della B con 18 reti, e Gytkjaer che ha chiuso i giochi. Oggi (lunedì 18 marzo) il club ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ivan Javorcic, arrivato in laguna nell'estate del 2022 per un bilancio personale di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Javorcic raggiunge Igor Tudor alla Lazio come vice. Risale il Como che mette nel mirino la Cremonese dopo il 3-1 sul Pisa.

Il colpo della Sampdoria a Bari nel finale, dopo un rigore sbagliato dai pugliesi, occupa anche le pagine della cronaca per l’esplosione di un petardo nel settore ospiti del San Nicola con alcune escoriazioni a una gamba di cui è rimasto vittima un bambino.

L’episodio, su cui indaga la polizia anche grazie alle immagini a circuito chiuso, è accaduto nel primo tempo. Subito soccorso, il bambino è stato trasportato al Policlinico di Bari, con le medicazioni e le successive dimissioni. La Samp, che si gode il momento d'oro con tre vittorie di fila, oggi ha annunciato un cambio di rotta alla Primavera esonerando il tecnico David Sassarini per affidare la squadra a Matteo Pastorino, promosso dall'Under 16 blucerchiata.