Serie B, Bari-Cremonese apre il fine settimana. Il Como difende a Catanzaro il posto promozione

La Serie B torna in campo con le gare della trentaduesima giornata. Si parte oggi (venerdì 5 aprile) alle 20.30 con Bari-Cremonese e si chiude il turno con il posticipo Ascoli-Venezia in programma domenica alle 16.15. Tutte le altre partite si disputano domani.

Verso la 32a giornata di Serie B

Brividi al San Nicola tra Bari e Cremonese. Preoccupa la classifica dei Galletti (playout sono a -1), a 7 giornate dalla fine della regular season: i pugliesi sono chiamati a reagire a un periodo complicato per 2 pareggi e 4 sconfitte), mentre i grigiorossi vengono da 2 ko con il clamore suscitato dalla resa casalinga nella scorsa giornata contro la Feralpisalò penultima.

La reazione è attesa anche dal Parma che dopo aver perso al Tardini con il Catanzaro va a Bolzano contro il Sudtirol per riprendere la corsa. Molte attenzioni sono sul Como balzato al secondo posto e atteso al Ceravolo dalla mina vagante giallorossa di Vivarini capace di tutto dopo l’exploit in casa della capolista. Deve reagire anche il Venezia che incontrerà al Del Duca un avversario in cerca di salvezza con il nuovo tecnico Carrera che ha ottenuto una vittoria e una sconfitta in altrettanti scontri diretti contro Lecce e Spezia.

La Ternana riceve al Liberati il Modena reduce dalle turbolenze perché l’allenatore Bianco è stato contestato e ha litigato con i giornalisti, costringendo il presidente Rivetti a intervenire per blindare la panchina tra mille mugugni. Salvezza in ballo in Feralpisalò-Cosenza, con il tecnico dei calabresi Viali che deve invertire il trend, e Spezia-Lecco con l’esordio di Malgrati alla guida degli ospiti. Aquilani si è tirato dietro molta curiosità dopo il rocambolesco successo per 4-3 contro il Palermo e pronto a confermarsi a Brescia, mentre proprio i siciliani fanno debuttare in panchina Mignani nella sfida interna con la Sampdoria che ha infilato 4 vittorie consecutive.

Serie B, Palermo e Lecco ripartono da Mignani e Malgrati

Il programma

Oggi 5 aprile

Ore 20.30: BARI-CREMONESE

Sabato 6 aprile

Ore 14

BRESCIA-PISA

FERALPISALÒ-COSENZA

SUDTIROL-PARMA

TERNANA-MODENA

SPEZIA-LECCO

Ore 16.15

REGGIANA-CITTADELLA

CATANZARO-COMO

PALERMO-SAMPDORIA

Domenica 7 aprile

Ore 16.15

ASCOLI-VENEZIA