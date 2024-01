Roma-Cremonese, due civitonici in campo all'Olimpico con la maglia grigio rossa

E' stato un evento unico e forse per essere più cauti, molto raro nel calcio italiano: all'Olimpico in occasione della gara di Coppa Italia tra Roma e Cremonese, sono scese in campo due eccellenze dal calcio civitonico; il difensore Alessandro Tuia e il mediano Leonardo Sernicola con la maglia della formazione lombarda.

Per la prima volta due elementi nati nello stesso paese, di poco più di 15mila abitanti, hanno giocato una gara di calcio professionista contro la Roma. Insomma i due e anche la capitale economica della Tuscia, sono entrati nella storia del calcio italiano.

A Civita Castellana sono rimasti tutti incollati davanti al televisore per assistere alla partita e tifare per loro come per la finale di campionato del mondo per tutto il tempo.

Alessandro, che è uscito per infortunio, è stato secondo gli addetti ai lavori e anche dei tifosi romanisti civitonici il migliore in campo tanto da meritarsi un bel 7; e Leonardo che lo ha seguito a ruota non è stato da meno si è guadagnato un 6.5 abbondante.

A seguire i due giocatori sulle tribune delll'Olimpico erano preseneti almeno un centinaio di appassionati partiti dalla citta delle ceramiche per sostene i loro due beniamini, che in questi anni sono diventati anche il simbolo dello sport locale.