Udinese, Cioffi dopo la sconfitta con la Lazio: «Corsa alla Champions League? Preferisco la Roma»

La corsa alla Champions League è entrata nel vivo al giro di boa, con le zone alte dela classifica che cominciano a prender forma con gli ultimi risultati. La Lazio ha vinto la diciannovesima giornata di Serie A contro l'Udinese di Cioffi, grazie alle reti di Pellegrini e Vecino, che hanno risposto a Walace. Tre punti importanti che hanno permesso a Sarri di raggiungere momentaneamente il sesto posto. Passi in avanti per la quarta piazza con il tecnico dei firulani che ha parlato proprio della corsa al torneo Uefa.

Le parole di Cioffi: «Corsa Champions? Tifo Roma»

Al termine della partita, Cioffi ha parlato in conferenza stampa e ha parlato anche della possibilità della Lazio di partecipare alla Champions League: «Tifo la Roma (ride ndr), ovviamente si scherza. I biancocelesti sono una squadra sorniona, oggi non ho visto le loro trame usuali ed è merito nostro. Poi con due tiri la vince, hanno giocatori di grande qualità, in corsa Champions? Non vedo perchè no».