Il Milan dei nuovi gioielli: ad Empoli Jimenez esordisce e Traorè realizza il primo gol in Serie A

Il Milan supera l'Empoli con un secco 3-0 e torna a vincere in trasferta in campionato dopo 3 mesi esatti. L'ultima risaliva al 7 ottobre contro il Genoa. Quella contro la squadra di Andreazzoli, invece, chiude il girone d'andata dei rossoneri che allungano a +6 sulla Fiorentina. La gara del Castellani è stata aperta da Loftus-Cheek che, su perfetta assistenza di Rafa Leao, ha spianato la strada alla squadra di Pioli. Olivier Giroud ha raddoppiato su calcio di rigore ma il sigillo definitivo lo ha messo il gioiello classe 2004 della Primavera Chaka Traorè che si è tolto la soddisfazione di realizzare il primo gol in Serie A. Una settimana fantastica per l'ivoriano che pochi giorni fa aveva timbrato il cartellino in Coppa Italia contro il Cagliari, trovando il primo gol a San Siro. Mancava la firma in campionato ed è arrivata dopo una splendida ripartenza di Pulisic, conclusa proprio da Traorè con grande freddezza.

Empoli-Milan 0-3: Loftus-Cheek, Giroud e Traorè regalano i 3 punti ai rossoneri che tornano a vincere in trasferta dopo 3 mesi

Una giornata da ricordare non solo per Traorè, ma anche per il classe 2005 spagnolo Alex Jimenez che ha esordito in Serie A, subentrando a Florenzi al minuto 35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una prestazione di livello da parte del difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid che ha giocato con coraggio e personalità, staccandosi anche dalla linea in alcune occasioni per creare superiorità numerica. Jimenez ha giocato sulla fascia sinistra, in quello che generalmente è il ruolo di Theo Hernandez. Una nuova risorsa per Stefano Pioli che nel match di Coppa Italia di martedì lo aveva schierato titolare.