La Supercoppa se la prende la Juventus: 2-1 alla Roma. Decide Garbino

La Supercoppa Italiana se la prende la Juventus. A Cremona la Roma cade (2-1 il finale) e per le bianconere di Montemurro dopo la vittoria in Coppa Italia di giugno è il secondo trofeo di fila in una finale con le giallorosse. La decide la rete stupenda di Garbino a inizio ripresa. Le speranze giallorosse s'infrangono sulla traversa di Manuela Giugliano nel primo minuto di recupero.

Meglio la Juve

L'avvio di match è di marca bianconera: Juve che pressa alta e la Roma che non riesce a palleggiare. E il gol arriva presto: calcio d'angolo, colpo di testa di Gunnardsottir, palo, pallone che rientra nella disponibilità della centrocampista che mette in mezzo e trova la deviazione di Viens che manda nella propria porta. La Roma ci mette poco a reagire. La truppa di Spugna trova le misure e inizia a giocare. Fin quando non trova il pari con Kumagai, servita da Greggi, che col sinistro manda sotto l'incrocio.

Alla fine del primo tempo è parità, ma la palla gol per passare ce le hanno ancora le bianconere con Cantore, che a porta vuota non sfrutta la respinta debole di Ceasar.

Decide Garbino

A inizio ripresa il gol che fissa il finale. Garbino, sempre col sinistro, trova la giocata vincente. Da quel momento in poi la Roma si riversa nella metà campo della Juventus, ma crea poco. O almeno, non riesce quasi mai a calciare in porta perché in alcune circostanze è anche troppo frenetiche lì davanti. L'occasione migliore per mandare il match ai supplementari capita al 92' sui piedi di Giugliano: destro a colpo sicuro ma la traversa nega il pari. E la Juve gode.