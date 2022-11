Lazio: Luis Alberto sul mercato, ma senza offerte. Ilic attende sviluppi

Mentre il campionato è fermo, in casa Lazio è il momento di riflettere sul futuro. Sono diverse le decisioni che andranno prese da qui alle prossime settimane e proprio di questo si è parlato nel vertice di sabato a pranzo tra Lotito, Tare e Sarri. Dal ritiro, ancora in dubbio tra Formello ed estero (con il centro sportivo in pole), al mercato. Il tecnico ha chiesto un sforzo da parte della società per ottenere i rinforzi decisivi per puntare seriamente alla Champions, ma molto dipenderà da Luis Alberto.

Luis Alberto in uscita, ma niente sconti

Lo spagnolo è stato uno dei punti principali della riunione andata in scena a Formello due giorni fa. Il numero 10 quest’anno è diventato un gregario a tutti gli effetti. Da titolare a seconda linea, come evidenziano i 507 minuti in meno rispetto alla passata stagione nonostante una maggiore efficienza sotto porta (2 gol in più). Le caratteristiche tecniche di Luis piacciono eccome a Sarri, ma ormai a livello caratteriale il Mago e l’allenatore biancoceleste proprio non si trovano. Ecco perché lo spagnolo è sul mercato, ma allo stesso tempo servirà un’offerta adeguata. Il presidente Lotito di certo non potrà permettersi di svenderlo, sia perché da un’eventuale sua cessione dipenderanno le entrate, sia perché il 20% della futura rivendita andrà corrisposto al Liverpool.

Ilic il sostituto scelto da tempo

«Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi – ci ha rivelato il patron nei giorni scorsi – perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio, e non ho ricevuto nessuna richiesta dall'Atletico Madrid. La situazione non è cambiata dall’estate». Ovvero da quanto timidamente il Siviglia aveva messo sul piatto 16 milioni respinti dal club biancoceleste. Minimo ne occorreranno 20 per convincere Lotito a cedere lo spagnolo e andrà bene anche un prestito con obbligo di riscatto. Solo a quel punto si potrà virare su Ilic, con la stessa formula. Il centrocampista serbo, volato in Qatar assieme a Milinkovic, è stato bloccato dall’ultima sessione di mercato. Sembrava tutto fatto, poi la mancata partenza di Luis Alberto ha fatto naufragare momentaneamente l’accordo. Dal canto suo Sarri non mollerà la presa per il classe 2001 del Verona, e visti gli ottimi rapporti tra Lotito e Setti non sono da escludere nuovi contatti. Per gli scaligeri ci si allontanerà da una valutazione di 15 milioni.