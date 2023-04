Lazio-Torino, Sarri su Ghersini: «Questo arbitro va fermato, noi fortemente penalizzati»

Per Sarri c'è un grande responsabile nella sconfitta della Lazio contro il Torino ed è l'arbitro Ghersini: «Noi fortemente penalizzati, con questo arbitraggio avremmo potuto finire anche in 10 o in 9. Il nervosismo nasce da quello - ha detto il tecnico biancoceleste -. Avevo speranze nel secondo tempo, quando il Torino faceva più fatica a venirci a prendere e ripartire. Dispiace, ma la squadra ha fatto bene e andiamo avanti. Ci hanno fatto innervosire una serie di episodi, la valutazione dei falli che tre minuti prima erano di un tipo e tre minuti dopo di un altro. Il gol nasce da una rimessa irregolare, questo è un arbitro da fermare e se non lo fermano sono preoccupato. Il cambio di temperatura di questi giorni ci ha penalizzato, eravamo meno brillanti».

Sarri contro l'arbitro Ghersini: «Fermatelo»

Sarri si è infuriato già durante la partita, ma poi si è sfogato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale. Secondo il tecnico, la sua squadra ha giocato una buona partita. Si è complimentato con i biancocelesti per non aver sfogato il nervosismo legato all'arbitraggio con qualche reazione eccessiva che sarebbe costata il rosso. Ora però la concentrazione deve essere tutta sui prossimi impegni: «Purtroppo siamo andati anche sotto, e si è complicata. Ma a livello di spirito e caratteriale, penso che la partita l’abbiamo fatta e la squadra mi è piaciuta. Per noi è sempre difficile giocare contro il Torino, me l’aspettavo così. Avevo grandi speranze per il secondo tempo, e abbiamo avuto l’occasione di rimetterla a posto. Mi spiace, ma a livello caratteriale bene… andiamo avanti».

Sarri: «Punti restituiti alla Juve? Campionato falsato»

«I punti restituiti alla Juventus? Dal punto di vista legale non do pareri, non ho conoscenze e competenze. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato. Perché se tieni per tre mesi una classifica e poi dici "scusa, ora la classifica è cambiata e potrebbe cambiare ancora", non va bene. Spero che qualcuno della giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni, perché così non funziona».