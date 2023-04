Lazio-Torino è anche Luis Alberto vs Ilic: lo spagnolo prepara un altro scacco al serbo per tornare a colpire il Toro

Si comincia a entrare nel vivo della preparazione della Lazio alla sfida contro il Torino. Oggi, giorno di antivigilia, Sarri spingerà sull’acceleratore con le prove tattiche, ma difficilmente sabato si discosterà molto dal migliore undici ipotizzabile in questo momento. I rientri di Casale e Vecino sono stati determinanti e entrambi dovrebbero tornare titolari, l’ex Hellas accanto a Romagnoli e l’uruguaiano in cabina di regia a centrocampo, al posto di Cataldi (squalificato) e ancora con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati.

Lazio, Luis Alberto sempre più centrale per Sarri

Lo spagnolo avrà perciò ancora le chiavi della manovra della Lazio. Ormai Sarri non prescinde più dalla sua qualità, ma nemmeno dalla sua corsa, visto che è diventato un centrocampista completo. Legna e magia, impensabile fino a qualche mese fa. L’estro del numero 10 – che in Spagna vorrebbero riportare pure in Nazionale – sarà determinante contro un avversario ostico come il Torino, finora imbattuto contro il 4-3-3 di Sarri. Ecco perché il Comandante chiederà uno sforzo in più al suo leader tecnico, che magari potrà caricarsi vedendo Ilic di fronte a sé.

Lazio-Torino è anche Luis Alberto vs Ilic

I destini dei due sono stati incrociati per tutta l’estate scorsa. Tra luglio e agosto sembrava scontata la partenza di Luis Alberto. L’amore tra lui e Sarri non era mai scattato del tutto e, considerata la voglia dello spagnolo di tornare a casa al, l’allenatore aveva accettato chiedendo in cambioalla società. Una scelta fisica per poter schierare un talento comein mezzo al campo. Alla fine però Luis Alberto non è più partito e di conseguenza il doppio colpocol- che avrebbe dovuto fare da apripista per Ilic - non è più valso. Nella prima metà di stagione Luis si è preso già la sua rivincita segnando il raddoppio contro gli scaligeri con un tiro proprio sotto le gambe del serbo. Quest’ultimo a gennaio è passato al Torino e quello di sabato sarà il primo confronto tra i due con la nuova maglia. Il Mago sta già preparando la bacchetta e con un altro trucco a Ilic tornerebbe anche a segnare al Torino dopo oltre cinque anni.è avvisato.