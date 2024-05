Jennifer Lopez co-conduttrice al Met Gala: la star alla festa dell'anno

L'attrice e cantante americana Jennifer Lopez , co-conduttrice del Met Gala di quest'anno, posa per i fotografi all'arrivo all'evento più atteso di New York. Il tema di quest'anno, ispirato all'ultima esposizione dell'Istituto del Costume al Metropolitan Museum of Art, è "Bellezze Addormentate: Il Risveglio della Moda," promettendo una serata di straordinaria eleganza e innovazione nella moda. Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5)