La Lazio cade all'Olimpico, il Torino vince 1-0: decide il gol di Ilic (con errore di Provedel)

Dopo otto partite senza sconfitte, la corsa della Lazio verso la Champions si ferma contro Torino. La squadra di Juric ingabbia quella di Sarri, trova il vantaggio con Ilic su papera di Provedel e lo riesce a difendere. I granata si impongono di misura respingendo tutti i tentativi dei biancocelesti, compreso l'ingresso di Immobile in campo nel secondo tempo, impensabile fino a qualche giorno fa. Passo falso pesante in vista del big match contro l'Inter, mentre il Torino si conferma bestia nera visto che contro la Lazio è imbattuto dal novembre 2020.

Ilic nel finale di primo tempo beffa la Lazio

Passano 28 secondi e la Lazio sfiora subito il vantaggio. Spunto di Pedro sulla destra e colpo di testa di Zaccagni che Vanja Milinkovic per un attimo si fa sfuggire, ma che alla fine salva prima del gol. Il Toro invece risponde con un destro a giro alto di Radonjic. Si dimostra più vivace del solito il match tra le due squadre all’Olimpico, con i granata che ancora con il numero 49 si rendono pericolosi al 20’, ma Provedel gli chiude ogni spiraglio. Pian piano il gioco si fa spezzettato anche a causa di tanti interventi non fischiati da Ghersini. Mani nei capelli per Sarri in panchina, mentre la sua squadra non riesce a uscire dal torpore. Troppo nervosismo e poca brillantezza e il Toro ne approfitta al 43’ con Ilic che con un sinistro da fuori e l’aiuto di Provedel sigla il vantaggio e la prima frazione si chiude 0-1.

La reazione della Lazio non basta

Inizia il secondo tempo, ma la Lazio non riesce a trovare lo spunto, quindi Sarri cambia tutto: dentroal posto di Vecino e Pedro. Una doppia sostituzione che scuote lo stadio e che porta subito alla conclusione di Zaccagni. La Lazio va all’attacco, ma si espone anche alle avanzate del Toro, su tutte quella al 56’ di Radonjic sulla quale stavolta Provedel è concentrato. I biancocelesti alzano il baricentro, ma dalle parti di Vanja Milinkovic arrivano solo tiri da lontano. Serve ancora più spinta, perciò arriva pure il momento di(con lui entra anche). È un finale nervoso, con la Lazio che prova a trovare il pareggio e il Torino che temporeggia in contropiede.cambia– a rischio rosso – con Gravillon e chiede ai suoi di gestire il risultato anche se Buongiorno rischia il raddoppio di testa. La Lazio ci prova fino alla fine con Luis Alberto, Zaccagni e Lazzari, ma la retroguardia granata tiene botta portando a casa i tre punti.