La celebre cantante colombiana Shakira posa per i fotografi durante il Met Gala 2024 a New York. Con il suo carisma e stile inconfondibile, Shakira si distingue sul red carpet, dimostrando ancora una volta il suo impatto iconico nel mondo della musica e della moda. Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5)