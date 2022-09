Lazio, ultimo allenamento della settimana: ansia per Casale e attesa per Lazzari

Termina un'altra settimana di lavoro nel centro sportivo di Formello. La Lazio manda in archivio la prima pausa Nazionali con cinque sedute a buona intensità. Soddisfatto Sarri che ha deciso di dare due giorni di riposo ai suoi calciatori. Stamani è andato infatti in scena l'ultimo allenamento, domani e lunedì Formello rimarrà chiuso quasi per tutti a parte gli infortunati, e da martedì si comincerà a fare sul serio per la sfida contro lo Spezia di domenica 2 ottobre.

Lazio: il recupero di Lazzari procede, mentre c'è ansia per Casale

Per il lunch match di rientro il Comandante spera di ricevere buone notizie. In primis dalla Nazionale visto che oggi è prevista la risonanza di Immobile al bicipite femorale della gamba destra. Anche se a fermarlo è stata una semplice contrattura, Sarri spera che il capitano biancoceleste non forzi la mano con l'Italia e torni integro in vista della ripartenza in campionato. Nella seduta mattutina divisa in parte tecnica e fase atletica il Comandante ha ancora avuto a che fare con tre assenze. In primis quella di Lazzari, out per uno stiramento di primo grado al flessore della gamba destra e in piena fase di recupero. L'obiettivo iniziale era quello di metterlo a disposizione di Sarri per lo Spezia e lo staff medico ci crede ancora.

A inizio settimana, probabilmente lunedì, svolgerà altri esami che daranno ulteriori novità sulla guarigione del muscolo e le tempistiche di rientro. In campo non si è visto nemmeno Patric, ma il difensore spagnolo è stato perlopiù gestito in questa settimana per dei problemi pregressi al ginocchio che non destano grandi preoccupazioni. Discorso diverso invece per Casale, in mattinata in Paideia per degli accertamenti all'adduttore. L'augurio di Sarri è di non perderlo proprio nel momento in cui sta emergendo dopo un inizio di stagione difficile, ma c'è un pizzico di ansia in merito alle sue condizioni visto anche il forfait di oggi.