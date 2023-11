Lazio, corsa contro il tempo per il derby: Zaccagni, Marusic e Casale provano il recupero

Tutte le energie fisiche e mentali per il derby. La Lazio ha già cominciato a pensare alla stracittadina da martedì sera dopo l'importante vittoria contro il Feyenoord, ma per le prime prove tattiche bisognerà attendere domani. Oggi infatti Sarri ha programmato un giorno di riposo per la maggior parte della squadra. Un tentativo per cominciare a prepararsi mentalmente alla stracittadina prima di ritrovarsi domani a Formello e fare sul serio anche sul campo, anche se il lavoro maggiore sarà quello dedicato all'approccio alla partita.

Almeno tre calciatori attesi oggi a Formello

Il giorno di riposo in realtà non sarà per tutti. Oggi infatti sono attesi nel quartier generale biancoceleste almeno tre calciatori. In primis Zaccagni, che spera in un rietro in extremis dopo la leggera distorsione rimediata al ginocchio destro in Champions League. Per l'esterno si fa dura, ma ha ancora qualche speranza di farcela. Oltre lui si alleneranno anche Marusic e Casale, reduci il primo da un trauma contusivo e il secondo da una lesione muscolare, ma entrambi in attesa del definitivo via libera in vista della stracittadina che potrebbe arrivare già nella giornata di domani se tutto procederà secondo i piani. Non sono escluse sedute di scarico extra per chi è molto acciaccato come Romagnoli e lo stesso Hysaj.

Le idee di Sarri per il derby

Sarà opportuno presentarsi al meglio al derby, o comunque nelle migliori condizioni possibili. Sarri si affiderà proprio alla forma di ogni singolo giocatore per schierare il suo 4-3-3 che come al solito tra i pali avrà Provedel. In difesa se Marusic non dovesse farcela toccherà ancora alla linea vista in Champions con Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj. A centrocampo Rovella è pronto per riprendersi la cabina di regia con uno tra Guendouzi e Vecino alla sua destra e Luis Alberto alla sua sinistra nonostante qualche fastidio al flessore. Infine davanti difficilmente non si vedrà Immobile al centro del tridente con Felipe Anderson e ad oggi Pedro (favorito su Zaccagni) sulle corsie esterne.