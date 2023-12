Lazio, prima seduta tattica anti Verona: Sarri recupera anche Luis Alberto e Casale dopo Zaccagni

Archiviato il primo allenamento tattico in vista del Verona. La Lazio si è ritrovata oggi pomeriggio a Formello per iniziare lo studio del prossimo match di campionato. I biancocelesti saranno chiamati a confermarsi in un Bentegodi delle grandi occasioni visto si che va verso il tutto esaurito. La corsa Champions ormai non ammetterà passi falsi, per questo la squadra di Sarri non potrà assolutamente sbagliare. Il tecnico ha già iniziato a sottolinearlo ai suoi calciatori mentre pian piano ha iniziato a recuperare pezzi importanti per il suo scacchiere.

Lazio, riecco Luis Alberto. Sarri ritrova anche Casale

Oggi pomeriggio quindi sono iniziate le prove tattiche che culmineranno nella rifinitura di domattina. In base a quanto emerso da Formello Mau può tirare un sospiro di sollievo visto che ci sono stati due recuperi importanti. Dopo Zaccagni infatti si sono rivisti col resto dei compagni anche Casale, reduce da uno stiramento all'adduttore destro, e Luis Alberto, di recente non al meglio per dei fastidi alla zona pubica. Niente allenamento invece per Patric, al momento in bilico per dei problemi al polpaccio destro, Romagnoli e Isaksen, questi ultimi due attesi per una risonanza al Paideia International Hospital.

Sarri spera di ritrovare almeno il centrale spagnolo per sabato al Bentegodi, ma solo nelle prossime ore si avranno più certezze.