Lazio, riecco Zaccagni per Verona: esterno recuperato e a breve è il turno di Casale. Attesa per Luis Alberto

In realtà era nell'aria da qualche giorno, ma stamattina è arrivata la conferma: Zaccagni è tornato definitivamente in gruppo. L'esterno già si era rivisto con i compagni a mezzo servizio sia lunedì che ieri, ma oggi ha completato il recupero dalla distorsione all'anca sinistra. In attesa di capire le condizioni di Isaksen quindi Sarri riesce a recuperare una pedina fondamentale per il suo scacchiere anche se per solo uno spezzone a Verona. Il numero 20 quindi tornerà protagonista in quello che è stato il suo stadio, ma potrebbe non essere l'unico.

Lazio, Zaccagni recuperato per Verona. Attesa per Luis Alberto

Oltre lui, già da domani potrebbe rivedersi anche l'altro ex, Casale, col resto dei compagni. Il centrale, reduce da una lesione all'adduttore destro, è verso la via del recupero e tornerebbe nel momento giusto visti i crampi di Patric nell'ultima gara. Stamattina lo spagnolo è stato gestito come un po' tutti i titolari in Coppa Italia, mentre tutti gli altri si sono allenati normalmente (ovviamente tranne Vecino, ancora escluso). C'è ancora da attendere invece di Luis Alberto, non al meglio per dei fastidi alla zona pubica, ma per il quale Sarri nutre un cauto ottimismo per sabato al Bentegodi.

Il tecnico spera di ritrovarlo in gruppo entro i prossimi due giorni. Domani pomeriggio inizieranno le prove tattiche a Formello.