Italia femminile, c'è la Spagna in Nations League. Soncin: «Ci prepariamo per vincere»

Torna in campo la Nazionale femminile per le ultime due partite di Nations League: Spagna in trasferta e Svizzera al Tardini di Parma. Oggi inizia il ritiro e il commissario tecnico Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa. L'obiettivo è quello di andare a fare risultato contro le campionesse del Mondo. Un'Italia che però ha diverse assenze: Girelli e Bonansea su tutte. «Mi aspetto un gruppo molto motivato. Ci sono delle assenze ma ci sono altre ragazze che stanno dimostrando di poter conquistare la comvocazione. Quelle di stavolta - ha detto il ct - sono state difficili perché ce n'erano molti altre che lo meritavano. La concorrenza è quotidiana e il fatto di essere state convocate una volta non dà la certezza. Va sempre conquistata la maglia azzurra». «Si sta costruendo un'identità di squadra. In questa ottica le assenze sono importanti, ma lo sono di più le ragazze che sono qui in questo raduno».

Il match

Sulla carta la partita contro la Spagna è proibitiva. «Stiamo studiando altre soluzioni.

L’obiettivo è quello di preparaci per vincere anche contro di loro» ha detto però Soncin, che si aspetta un'Italia che possa riuscire a fare meglio soprattutto quando ci sarà la possibilità di andare uno contro uno». «La Spagna mantiene molto il possesso palla. All'andata la maggior parte dei passaggi li hanno fatti all'indietro. Quando vanno in pressione in avanti lasciano sempre la possibilità di giocarsi un duello. Per le qualità che abbiamo possiamo creare dei pericoli. Possiamo fare meglio».

«Le ragazze della Roma, così come quelle che hanno già giocato la Champions, possono aiutare la squadra a far capire quale mentalità serva per vincere queste partite. Loro hanno giocato molto in questo periodo ma abbiamo bisogno del loro apporto». Contro le Furie Rosse si gioca venerdì alle 21:30.