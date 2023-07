Pallavolo, finale amaro per l'Italia in Nations League: il Giappone batte gli azzurri e conquista il bronzo

Un finale amaro in una Nations League giocata da protagonisti. L'Italia della pallavolo maschile chiude al quarto posto dopo aver perso la finalina per il bronzo contro il Giappone 3-2 (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9). Si conferma quindi lo stesso piazzamento dello scorso anno, che rimane in ogni caso il migliore dal 2018, anno di nascita della VNL.

Il Giappone riscatta così la sconfitta subita dagli azzurri nella terza settimana di torneo, e lo fa senza il suo opposto titolare (Nishida) e riuscendo a recuperare e ribaltare i primi due set e tenere i nervi saldi al tie break. L'Italia chiude quindi la propria Nations League con 10 vittorie, di cui 9 nella fase preliminare e quella nei quarti con l'Argentina, che ha preceduto la netta sconfitta con gli Stati Uniti in semifinale. Ora l'obiettivo dei ragazzi di De Giorgi sono i prossimi Europei, che si disputeranno proprio in Italia alla fine di agosto.