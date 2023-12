Italia femminile, secondo posto in Nations League: Giugliano, Salvai e Caruso stendono la Svizzera 3-0

L'Italia batte 3-0 la Svizzera e grazie alla vittoria della Spagna sulla Svezia chiude al secondo posto nel girone di Nations League. Questo permette alle azzurre di Andrea Soncin di rimanere nella Lega A e quindi di evitare lo spareggio per non retrocedere che per un certo periodo della serata sembrava nel destino.

Bene così, questo ci permette di guardare con un certo ottimismo anche al girone di qualificazione per il prossimo Europeo che si giocherà nel 2025 appunto in Svizzera.

L'Italia chiude quindi davanti alla squadra numero 1 del ranking e con la soddisfazione di avere inflitto alle campionesse del Mondo l'unica sconfitta del raggruppamento.

Il match

Al Tardini le azzurre solamente in un frangente del primo tempo hanno rischiato di andare sotto. Ma sia prima, che dopo ovviamente, hanno avuto le occasioni per sbloccare la partita. Ci è riuscita Manuela Giugliano, che ha fatto copia e incolla del gol piazzato con la maglia della Roma nella partita di Champions League contro l'Ajax: cambia ovviamente l'autrice dell'assist che non è Haavi ma Cantore (ne farà un altro nel secondo tempo la juventina) che manda l'Italia avanti all'intervallo. Nella ripresa ci pensavo Salvai - tocco semplice sotto porta dopo la prima conclusione di Cambiaghi che poi serve la compagna di testa - e Caruso.