Nations League, l'Italia pesca Francia, Belgio e Israele nel girone

Nella giornata di oggi a Parigi si sono svolti i sorteggi di Nations League che comprenderà quattro gruppi da quattro squadre delle Leghe A, B e C e due gruppi da tre squadre della Lega D. Il sorteggio per l'Italia (testa di serie) non è stato particolarmente fortunato.

Le parole di Spalletti dopo i sorteggi

La squadra di Luciano Spalletti si troverà sulla propria strada Francia, Belgio e Israele.

Il commissario tecnico dell'Italia si è espresso al termine del sorteggio: «Un sorteggio bello, un girone affascinante. La Nations League è un confronto di altissimo livello, la sintesi perfetta per imparare cose nuove. Siamo abituati a gironi così duri, ma è giusto così: si capisce subito come stare in campo». Pro ad una competizione intelligente, che alza il livello dei confronti, evitando le amichevoli che non servivano». Sulla Francia: «Hanno grande tradizione, e con noi sono sempre state partite molto tirate, non hanno solo Mbappé».

«Ho fatto visita di recente al Genoa, Retegui è in condizione, ed è esattamente quello che mi serve. Ma il discorso non riguarda solo la punte centrale, ci sono anche quelle esterne. Diversi tra i giocatori sui quali abbiamo puntato non stanno giocando, per infortuni o altri motivi. Quindi si può prendere in considerazione di fare scelte differenti».

Tutti i gruppi

LEGA A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele.

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia.

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

LEGA B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia.

Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia.

Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Grecia.

Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia.

LEGA C

Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia.

Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra.

Gruppo 3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia.

Gruppo 4: Armenia, Far Oer, Macedonia del Nord, Lettonia.

LEGA D

Gruppo 1: Lituania/Gibilterra, San Marino, Liechtenstein.

Gruppo 2: Moldavia, Malta, Andorra.