La Roma femminile sa solo vincere: 2-1 alla Fiorentina e girone d'andata chiuso a punteggio pieno

Era la partita trappola, anche per come si era messa ad un certo punto. Ma la Roma vince ancora (2-1) e rimane in testa a punteggio pieno in Serie A. Al Tre Fontane cade una buona Fiorentina, che soprattutto nel primo tempo qualche grattacapo di troppo alle giallorosse lo ha creato. Ma dagli spogliatoi è rientrata una Roma diversa che grazie al gol di Glionna se ne va alla sosta da imbattuta: con quello di oggi sono 14 i risultati utili di fila in stagione.

STANCHEZZA

La gara di Champions League pesa e si vede. Ritmi bassi per le giallorosse che permettono alla Fiorentina di non rischiare quasi nulla. La squadra di De La Fuente si piazza bene e cerca di recuperare velocemente il pallone per ripartire servendo Longo davanti. Alla Roma serve la giocata per passare e la solita Giugliano colpisce il palo direttamente da calcio di punizione. Poi la trova Giada Greggi che quando vede il colore viola segna sempre. Se l'anno scorso era stato un regalo di Baldi, stavolta il merito è tutto della numero 20 giallorossa: sinistro dal limite dell'area, palla che bacia l'incrocio e match spaccato. Il vantaggio dura poco. Longo punta Minami che rimane inchiodata al terreno, sinistro potente sul primo palo e pari ospite. Giusto. Nei primi 10 minuti della ripresa la Roma alza il ritmo, con quel poco di energie fisiche e mentali rimaste. Prima traversa di Kumagai, poi il gol che decide di Glionna che parte da destra, s'accentra, e col mancino spedisce sul secondo palo. Una rete liberatoria anche per Spugna che esulta in panchina perché sapeva l'importanza di questa partita. C'è tempo per vedere anche una rovesciata di Giugliano che Baldi respinge e che fa applaudire per la bellezza del gesto anche i tifosi della Fiorentina presenti all'Eur.

Nove vittorie in altrettanti match e girone d'andata chiuso in maniera immacolata. Adesso la sosta che arriva proprio nel momento migliore anche se saranno come al solito tantissime quelle che partiranno con le nazionali. Con l'Italia di Soncin saranno otto quelle impegnate.