Ci sarà Dzeko a guidare l’attacco dell’Inter mercoledì sera nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, all’Olimpico di Roma (ore 21, in chiaro su Canale 5; arbitra Irrati). Il bosniaco è l’uomo in più in partite così, come in quella di Supercoppa Italiana a Riyad contro il Milan, in un match terminato 3-0. Farà coppia con Lautaro Martinez, che al Diego Armando Maradona ha giocato soltanto gli ultimi minuti. E sarà una sfida nella sfida con Cabral. Vincenzo Italiano si aggrappa ai suoi gol e a quelli di Nico Gonzalez, i due giocatori che hanno trascinato la Fiorentina anche in finale di Conference League del 7 giugno a Praga, contro il West Ham.

Ancora Marciniak

Dopo l’impresa di aver ribaltato il Basilea ai supplementari nella semifinale di ritorno, i viola vanno a caccia di un trofeo, che non vincono dal 2001. Era la Coppa Italia con Roberto Mancini allenatore.

Intanto, sarà Szymon Marciniak l’arbitro della finale di Champions tra Manchester City e Inter in programma a Istanbul il 10 giugno. Si chiude un cerchio in questa annata favolosa per il fischietto polacco, che il 18 dicembre 2022 ha arbitrato l’ultimo atto del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia, vinto dall’Albiceleste ai rigori dopo un pirotecnico 3-3 al 120’ con la tripletta di Mbappe.