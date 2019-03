Roma femminile, pari al Tre Fontane contro la Fiorentina

Non va oltre il pari al Tre Fontane la Roma Femminile nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Davanti alla dirigenza, con Baldissoni e Fienga presenti al Tre Fontane, le ragazze di Betty Bavagnoli riescono a limitare i danni. Sblocca la parità Bonetti, bravissima a farsi spazio tra le giallorosse. Le ragazze di Bavagnoli ci credono e il gol del pareggio è immediato: Philtjens entra male su Bernaeur, causando il rigore. Serturini si fa parare il penalty ma è brava e reattiva a mettere in rete sulla ribattuta. Un pareggio alla fine positivo per la Roma, che punta adesso la sfida di ritorno in programma il prossimo 17 aprile.



Ultimo aggiornamento: 16:53

