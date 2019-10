© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti pareggi nelle gare di andata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Tra questi c'è quello tra il Real Monterotondo e la Vigor Perconti, 1-1 che non ha lasciato soddisfatto mister Centioni:«Forse oggi meritavamo di raccogliere qualcosa in più per quello che si è visto in campo, ma è solo il primo tempo, vedremo fra quindici giorni. Ci piacerebbe andare più avanti possibile in coppa per darci la possibilità di fare più partite e avere una continuità di gioco e di risultati».Intanto, al di là della coppa, il Real Monterotondo è primo in classifica.«Il primato ora non conta molto, ma siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione anche se è molto presto e dobbiamo crescere ancora sulla fluidità di gioco. Sicuramente rispetto allo scorso anno abbiamo migliorato la fase difensiva. Il livello di questo campionato è molto alto e bisogna giocarsi tutte le partite con il coltello tra i denti. Oggi siamo più squadra rispetto alla passata stagione ma non dobbiamo più commettere l'errore di dare le partite per scontate o chiuse, fino almeno al triplice fischio. Guardiamo al futuro con serenità».