Giovedì 11 Gennaio 2024, 08:44

Il Frosinone scende questa sera all'Allianz Stadium di Torino per giocarsi contro la Juventus l'accesso alle semifinali di Coppa Italia 2023-'24, dove una delle due squadre troveranno la Lazio che ieri ha battuto la Roma (1-0). Un appuntamento con la storia. I giallazzurri non erano mai saliti così in alto nel massimo torneo nazionale. Ci arrivano in un momento in cui la squadra ha avuto un sensibile calo di rendimento e di risultati in campionato, con un solo punto conquistato nelle ultime sei uscite.

E proprio dalla Coppa Italia sono arrivate le più grandi gioie per la squadra di Di Francesco. Nel precedente turno i giallazzurri, tra l'amara sconfitta di Lecce e quella casalinga contro la Juventus in campionato, hanno rifilato il poker al Napoli campione d'Italia sul terreno del "Diego Armando Maradona". Nei sedicesimi, la Coppa rimarginò le ferite della rocambolesca sconfitta a Cagliari (dallo 0-3 al 4-3 per gli isolani), con l'altra grande impresa stagionale, l'1-2 dell'Olimpico Grande Torino contro i Granata di Juric.

Se è vero che non c'è due senza tre perché non sperare anche questa volta in una impresa che vada a rimarginare le ferite dell'ultimo ko casalingo contro il Monza? Sperare non costa nulla, anche se questa volta il confronto sembra veramente impari.La Juventus di oggi non è certo il Napoli zoppicante di questo scorcio di stagione. La squadra di Allegri sta marciando a vele spiegate anche in campionato nel suo testa a testa con l'Inter e, orfani delle coppe continentali, i bianconeri puntano alla Coppa Italia come eventuale traguardo per salvare la stagione ed accaparrarsi almeno un trofeo.Il Frosinone dal canto suo sa che in cima ai propri pensieri c'è la salvezza, che oggi conta più di una semifinale di Coppa Italia. Per questo motivo Eusebio Di Francesco ha preparato la gara odierna con accuratezza, ma tenendo il pensiero anche al prossimo impegno di campionato: il posticipo di lunedì contro l'Atalanta. I giallazzurri non faranno pertanto rientro in Ciociaria e rimarranno a Torino almeno fino a domenica, allenandosi nella città piemontese prima di trasferirsi in Lombardia nel pomeriggio di domenica. Per la partita odierna Di Francesco cercherà quindi anche di gestire al meglio gli uomini a sua disposizione.Ieri prima della partenza c'è stato un allenamento sempre a porte chiuse alla Città dello Sport di Ferentino. Non c'è stato report dell'allenamento ed neanche lista dei convocati perché Di Francesco ha portato con se in Piemonte praticamente tutti gli uomini a sua disposizione.Non saranno della partita sicuramente Baez ed Oyono, ancora martedì alle prese con le terapie, mentre in forte dubbio sono Mazzitelli e Monterisi che quasi sicuramente non saranno nell'undici iniziale. In porta ci sarà Cerofolini, diventato oramai titolare in Coppa. Davanti a lui probabile difesa a tre con Okoli, Romagnoli e Lusuardi che potrebbe essere preferito almeno inizialmente al neo arrivato Bonifazi. Poi a centrocampo, sulle linee esterne dei quinti potrebbero esserci Garritano e Gelli, con Barrenechea al centro ed Harroui e Bourabia mezzali. Pronti all'inserimento anche Brescianini, Reinier e Mazzitelli, mentre avanti il ballottaggio è tra Kaio Jorge, Cuni e Cheddira come punta avanzata. Soulé, osservato speciale, potrebbe essere tenuto in panchina nei minuti iniziali con Caso ed Ibrahimovic pronti ad essere schierati fin dal primo minuto, così come Kvernadze. Presenti all'Allianz Stadium anche un centinaio di tifosi ciociari, nonostante la lunga trasferta infrasettimanale.Intanto dal fronte mercato arrivano Ila notizia dell'accordo raggiunto con il Sassuolo per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore Andreas Ioannou, classe 2005.