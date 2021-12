Genoa, la proprietà conferma Shevchenko: «Ci porterà in alto»

Shevchenko confermato sulla panchina del Genoa. Nonostante la sconfitta nel derby contro la Sampdoria, Josh Wander, prova a guardare al futuro in maniera positiva. «Si è sempre delusi di perdere e in particolare nel derby, ma per fare progressi bisogna passare attraverso il dolore - ha spiegato a Dazn Wander, uno dei soci di 777 Partners la nuova proprietà del Genoa -. So che posso sembrare pazzo forse ai tifosi, ma penso che oggi, quando riguarderemo indietro nella storia, sarà un gran bel giorno. Abbiamo perso il derby ma abbiamo ingaggiato un general manager per il club che ha le carte e il pedigreee per poter costruire il progetto che abbiamo in mente di costruire. A breve termine è una situazione difficile, ma a lungo termine oggi è un gran bel giorno».

L'attesa adesso è tutta per il calciomercato. «Il mercato è uno dei modi per poter essere utili e faremo di tutto per mantenere la categoria, ma è solo una delle vie per aiutare la società nel suo progresso-ha aggiunto-. Oggi è un giorno veramente molto importante perché abbiamo ingaggiato un manager che crediamo sia l'uomo giusto per guidare la rivoluzione insieme a mister Shevchenko. Siamo molto fiduciosi di questo e che torneremo dove ci appartiene»