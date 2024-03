Frosinone, è pari col Genoa. Punto prezioso per il morale nella corsa salvezza

Un Frosinone più guardingo, che ha fatto tesoro degli errori che lo hanno inguaiato, pareggia 1-1 nella trasferta al "Ferraris" col Genoa. Un punto che non smuove la classifica, ma serve comunque a sollevare il morale dei ciociari nella corsa salvezza. Di Francesco lascia in panchina Mazzitelli alle prese con qualche problema fisico e punta sul brasiliano Reinier. Una scelta che gli darà ragione. In apertura di partita, giallazzurri partono bene. Il primo tempo è divertente ed equilibrato, ma vanno in vantaggio i padroni di casa: Gudmundsson al 30' rimedia un rigore e non sbaglia dal dischetto. Il Frosinone reagisce e al 36', su assist dalla fascia di Zortea, Reinier riporta la partita in parità.

Nella ripresa le occasioni da gol sono di meno rispetto alla prima parte di gara, col Genoa che perde Retegui e il subentrato Malinovskyi per infortunio.

In pieno recupero l’arbitro toglie giustamente, a seguito di una rapida revisione al Var, un calcio di rigore al Frosinone erroneamente assegnato in precedenza.

I ciociari, che restano al terz'ultimo posto con 25 punti, agganciano l'Empoli che lunedì gioca in casa dell'Inter. Lunedì giocano anche Sassuolo-Udinese, partita fondamentale per entrambe. In caso vittoria gli emiliani, ora 26 punti, supererebbero il Frosinone e e l'Empoli. Ma anche l'Udinese, ora a 27 punti, ha possibilità di uscire dalla bagarre salvezza. Altra partita da tenere d'occhio è Cagliari-Verona, entrambe a 26 punti.