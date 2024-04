Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Tudor ancora con Felipe Anderson e Luis Alberto. Salta il confronto Immobile-Retegui

La Lazio è pronta per inaugurare la 33esima giornata di Serie A. I biancocelesti proseguiranno la corsa verso l'obiettivo europeo in trasferta contro il Genoa, match che si giocherà domani alle 18:30. Anche in questo caso Tudor ha preferito non sbilanciarsi evitando la conferenza stampa pre partita a Formello, dove la squadra si è ritrovata alle 15 per la classifica rifinitura alla vigilia della partita. Match al quale non prenderanno parte Immobile, oggi impegnato in un lavoro differenziato e ancora leggermente dolorante al ginocchio, oltre gli altri infortunati Guendouzi, Zaccagni e Provedel.

Le idee di Tudor in ottica Genoa

Tutti gli altri saranno a disposizione di Tudor, che in base a quanto emerge da Formello è intenzionato a replicare la stessa formazione vista contro la Salernitana sebbena qualche ballottaggio resti. Tra i pali spazio a Mandas. In difesa Romagnoli è rientrato, ma dovrebbe essere gestito in ottica Juventus con Patric, Casale e Gila destinati a un'altra maglia da titolari. A centrocampo Marusic è tornato a disposizione e stringerà i denti sulla destra con Lazzari ancora a sinistra, mentre in mezzo Vecino e Kamada restano favoriti su Cataldi e Rovella. Stesso discorso per Felipe Anderson e Luis Alberto rispetto a Isaksen e Pedro sulla trequarti, mentre davanti spazio a Castellanos. In casa Genoa invece dovrebbe farcela dal 1' Retegui, mentre Gilardino sta riflettendo se abbassare Gudmundsson sulla linea mediana del suo 3-5-2.

Probabili formazioni Genoa-Lazio

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All.: Gilardino.

Indisponibili: Matturro, Bani, Malinovskyi, Vitinha, Messias.

Diffidati: Strootman, Gudmundsson.

Squalificati: -

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor.

Indisponibili: Provedel, Guendouzi, Zaccagni.

Diffidati: Pedro.

Squalificati: -