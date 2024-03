Proseguono le discussioni sul caso Acerbi, in relazione alle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante Inter-Napoli di domenica scorsa a San Siro. Il difensore nerazzurro ha negato di aver rivolto insulti razzisti al brasiliano che, invece, dopo aver sminuito la cosa in un primo momento davanti ai microfoni, ha poi deciso di dire tutto tramite un post social, in seguito alle dichiarazioni dello stesso Acerbi.