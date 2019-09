Fantacalcio, l'analisi della 4a giornata: primo centro di Ribery, super Llorente

Il lunedì mattina iniziamo la settimana sempre con la stessa notifica sul telefono che ci dice il risultato al Fantacalcio: “Hai vinto”, o “hai perso”. E cambia l’umore della giornata. Per qualcuno è solo una conferma dopo essersi fatto tutti i conti nei minimi dettagli già dal giorno prima, per altri possono esserci sorprese: in positivo o in negativo. Vediamo, quindi, com’è andata la quarta giornata di campionato in chiave Fanta.

CAGLIARI-GENOA 3-1

Nandez è un guerriero in mezzo al campo, Joao Pedro regala il bonus in extremis. Simeone ingrana e regala sorrisi ai fantallenatori, Ceppitelli comanda in difesa. Nel Genoa quasi tutti male: Zapata da horror, delude anche Criscito. L’unico che si salva è Kouamè che trova la rete del momentaneo 1-1.

Marcatori: Simeone, Kouamé, aut. Zapata, Joao Pedro.

Assist: Ionita, Sanabria.

Ammoniti: Joao Pedro, Saponara.

UDINESE-BRESCIA 0-1

Tonali e Romulo i migliori in campo. Bene Musso nonostante il bonus, ok Becao e Samir, male De Maio. Alti e bassi per Larsen, Pussetto e Lasagna troppo lenti. Bisoli continua stupire, Cistana è un muro e Donnarumma rimane a secco.

Marcatore: Romulo.

Assist: -

Ammoniti: Mateju, Bisoli, Jajalo, Becao, Pussetto, Chancellor, Okaka, Ayè.

JUVENTUS-VERONA 2-1

Alti e bassi nella squadra di Sarri. Sicuramente non il massimo da chi si aspettava bonus e voti alti a raffica dal blocco bianconero. Si abbassa il voto di Buffon, delude Demiral. Ok Danilo e Bonucci, Alex Sandro non affonda. Bentancur non è Pjanic (meglio il bosniaco quando entra nella ripresa), Ramsey trova il primo gol italiano. Dybala cerca la giocata, Ronaldo non brilla ma trova i bonus. Veloso trova il jolly per i più coraggiosi, bene anche Lazovic e Amrabat.

Marcatori: Veloso, Ramsey, Ronaldo.

Assist: Ronaldo.

Espulso: Kumbulla.

Ammoniti: Rrahmani, Faraoni.

MILAN-INTER 0-2

Il blocco Milan non ha funzionato: chi si aspettava il gol di Piatek è rimasto deluso, Suso non inventa e anche capitan Romagnoli affonda con tutta la squadra. Donnarumma limita i danni, Hernandez e Paquetà ci provano. Handanovic inoperoso, Godin è un muro. Barella gioca a sorpresa e pesca l’assist, Asamoah è un treno.

Marcatori: Brozovic, Lukaku.

Assist: Sensi, Barella.

Ammoniti: Conti, Rebic, D’Ambrosio.

SASSUOLO-SPAL 3-0

Ciccio Caputo non delude i fantallenatori, Berardi sembra rinato. Ok Defrel, Duncan tra i migliori. La difesa regge e Consigli porta a casa il clean sheet. Giornata no per la squadra di Semplici: deludono Petagna e Di Framcesco, Vicari e Murgia. L’ultimo a mollare è il solito Kurtic.

Marcatori: Caputo (2), Duncan.

Assist: Defrel, Berardi.

Ammoniti: Traoré, Ferrari, Tomovic, Peluso, Kurtic.

BOLOGNA-ROMA 1-2

Dzeko c’è e spunta all’ultimo, Kolarov è il solito bomber, scende Mancini con l’espulsione. Mkhitaryan delude, Pellegrini continua il momento magico. Sansone pesca il bonus, Orsolini senza guizzi e Medel troppo nervoso. Soriano fa il suo. Palacio entra nella ripresa ma non bastano 10’ per prendere il voto.

Marcatori: Kolarov, Sansone, Dzeko.

Assist: Pellegrini.

Espulso: Mancini.

Ammoniti: Florenzi, Zaniolo, Veretout, Mancini, Dzeko, Poli, Djks, Tomiyasu.

SAMPDORIA-TORINO 1-0

Di Francesco trova i primi tre punti stagionali e i giocatori della Samp convincono (quasi) tutti: Depaoli è il migliore insieme a Gabbiadini, Quagliarella non è lui e Murru corre su e giù sulla fascia. Audero c’è, Colley meglio di Ferrari e Murillo. Sirigu scende col gol subito, Belotti e Zaza deludono, De Silvestri meglio di Aina. Baselli il migliore in mezzo al campo.

Marcatore: Gabbiadini.

Assist: -

Ammoniti: Zaza, Rigoni, Quagliarella.

LECCE-NAPOLI 1-4

Llorente è la vostra macchina da bonus, quello che quando l’avete preso all’asta tutti vi guardavano male e ora ve lo chiedono ogni ora. Bene anche Koulibaly, Malcuit e Ghoulam. Altra prova positiva per Elmas. Nel Lecce c’è qualche sufficienza nonostante i quattro gol presi: sale il voto di Mancosu, Farias l’unico a provarci lì davanti e Rossettini meglio di Lucioni.

Marcatori: Llorente (2), Insigne Fabiàn Ruiz, Mancosu.

Assist: -

Ammoniti: Tachtsidis, Gabriel, Tabanelli, Ghoulam, Elmas, Fabiàn Ruiz.

ATALANTA-FIORENTINA 2-2

A Bergamo scoppia il caso di giornata: gol di Chiesa con un tiro da fuori area con deviazione decisiva di Palomino che spiazza Gollini. Anzi, autogol: la Lega, infatti, ha deciso che il tocco del difensore nerazzurro è stato volontario e per questo non può essere assegnato il bonus a Chiesa. Il classe ’97 è comunque il migliore in campo grazie anche alla magia con la quale regala il pallone a Ribery. Bene Pezzella e Castrovilli, ok anche Pulgar e Milenkovic. Zapata in ombra, il Papu prova a inventare e Malinovskyi guadagna la sufficienza. Ilicic cambia la partita, male De Roon e Pasalic.

Marcatori: aut. Palomino, Ribery, Ilicic, Castagne.

Assist: Chiesa, Gomez.

Ammoniti: Pezzella, Pasalic, Lirola, Milenkovic, Boateng, Dragowski.

LAZIO-PARMA 2-0

Immobile segna e sbotta con Inzaghi al momento della sostituzione. Tutto rientrato, i fantallenatori possono godersi i suoi bonus. Luis Alberto e Milinkovic pennellano, Acerbi solito leader. Bene Strakosha. Nel Parma Gervinho e Inglese non spingono, si salva Bruno Alves e Sepe affonda.

Marcatori: Immobile,Marusic.

Assist: Luis Alberto, Milinkovic.

Ammoniti: Leiva, Kulusevski, Barillà, Iacoponi.

